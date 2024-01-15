Определилась судьба Степаненко в Шахтере
Легенда "горняков" проведет еще сезон в составе донецкой команды.
Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко продлит контракт с донецкой командой. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
34-летний футболист подпишет новое соглашение с "горняками" до конца сезона-2024/25.
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Действующий контракт Тараса действует до лета 2024 года.
В текущем сезоне Степаненко провел 18 матчей за Шахтер, в которых сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракт с основным полузащитником.
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