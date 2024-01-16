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Бразильский клуб продлил аренду легионера Шахтера

"Горняки" не сумели продать футболиста.
Сегодня, 14:05
Майкон / Getty Images
Майкон / Getty Images

Полузащитник Шахтера Майкон продолжит выступать за Коринтианс.

Как сообщает официальный сайт бразильского клуба, 26-летний игрок был взят в очередную аренду до конца года.

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Шахтер получит 500 тысяч евро. Это уже третья аренда Майкона в Коринтианс. 

Летом 2018 года Шахтер купил футболиста из этого же клуба за 6,5 млн евро. После полномасштабного вторжения россии футболист вернулся на родину.

Контракт хавбека с "горняками" действует до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что определилась судьба Степаненко в Шахтере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Майкон

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