Предвыборное турне: Шевченко назвал главную задачу в должности президента УАФ

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко открыл свое турне перед голосованием за кандидатуру нового президента УАФ.

Во вторник, 16 января, Шевченко посетив Львов, где встретился с руководством футбола восьми областей.

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"Во Львове встретился с председателями региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины. Обсудили нашу главную задачу – развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну, и вернуть доверие украинских болельщиков к Ассоциации.

Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча – в Киеве", – написал Шевченко в Facebook.

Андрей Шевченко / facebook.com/shevaofficial

Напомним, заседание Конгресса УАФ, на котором выберут нового президента Ассоциации, запланировано на 25 января и состоится в Киеве.

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