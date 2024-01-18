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Луческу сообщил, когда вернется к тренерской деятельности

Наставник назвал условие к возвращению к футболу.
Сегодня, 10:35
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу сообщил, что вернется к тренерской деятельности.

Рунмыский специалист планирует возглавить команду летом текущего года.

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"Я отклонил предложение от Бешикташа, но в июне, вероятно, снова увидите меня в работе, если позволит здоровье", - приводит слова Луческу iltirreno.it.

Напомним, Мирча ушел из Динамо в ноябре.

Ранее стали известны соперники Динамо на сборах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирча Луческу

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