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Краковия - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча 26.01.2024

Луганчане не смогли обыграть команду, в составе которой еще совсем недавно играл Евгений Коноплянка.
Сегодня, 19:43
Краковия - Заря / ФК Заря
Краковия - Заря / ФК Заря

В пятницу, 26 января, луганская Заря провела первый матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Соперником "черно-белых" стала польская Краковия, которая одержала победу со счетом 2:0.

Бывшая команда Евгения Коноплянки отметилась по голу в каждом из таймов: на 41-й минуте забил Михал Ракоци, а за 15 минут до конца основного времени Патрик Макух установил окончательный счет поединка.

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Вашему вниманию видео всех голов товарищеского матча Краковия - Заря:

Краковия - Заря 2:0
Голы: Ракоци, 41, Макух, 75.

Заря в первом тайме: Сапутин, Бутко, Джордан, Боль, Вантух, Чурко, Мишнев, Кирюханцев, Головкин, Антюх, Герреро.

Заря во втором тайме: Турбаевский - Яцык, Боль, Дришлюк, Хахлев, Мичин, Слесарь, Бенедюк, Волошин, Горбач, Бугай.

Стартовый состав Краковии: Мадейски, Ярощински, Сковгард, Гице, Госконен, Какабадзе, Соколовски, Кнап, Макух, Ракоци, Чельман.

Следующим оппонентом луганской Зари станет польская Ягеллония. Их встреча состоится в среду, 31 января.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Краковия

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