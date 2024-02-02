Хавбек Александрии рассказал, что в результате одного из последних обменов из плена вернулся его родственник

Полузащитник Александрии Родион Плакса поделился радостной вестью, которая связана с его семьей.

По словам Плаксы, после почти двухлетнего плена на Родину вернулся муж его сестры, который участвовал в войне против российских захватчиков.

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"Недавно состоялся обмен пленными. Среди них был муж моей сестры, который находился в плену более 20 месяцев. Для меня он как брат.

Сегодня представилась возможность с ним пообщаться по видеосвязи, правда, недолго - минут 5. Он очень-очень изменился. Я рад, что он вернулся. Эмоции зашкаливают... Это не передать словами...

Сестра до сих пор не может поверить. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, он пройдет курс реабилитации и, надеюсь, уже скоро воссоединится с семьей.

Но, еще большое количество защитников до сих пор находятся в плену, в том числе - герои с Азовстали. Среди них и два моих друга, с которыми я раньше играл в футбол. Надо за каждого бороться. Надеюсь, что все, кто сейчас находятся в плену обязательно вернутся домой", - заявил украинский футболист в интервью клубной пресс-службе.

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