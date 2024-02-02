iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полесье подписало форварда Днепра-1

Венделл Габриэль присоединился к лагерю житомирян.
Сегодня, 14:03
Венделл Габриэль / polissyafc.com
Венделл Габриэль / polissyafc.com

Житомирское Полесье усилило линию атаки.

Как сообщает пресс-служба "волков", к команде присоединился 19-летний бразильский нападающий Мендеш Кравейру Венделл Габриэль, или же просто Венделл Габриэль. Футболист подписал 4-летний контракт.

Читай также: Трансферы УПЛ: Верес арендовал двух игроков Полесья, Гармаш стал игроком Металлиста 1925

Ранее футболист защищал цвета Днепра-1. Бразилец играл за молодежный состав украинского клуба, забив в чемпионате до 19 лет 9 голов за 14 матчей.

Отметим, что финансовые детали трансфера игрока остаются пока неизвестными.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хэмилтон — об уходе из Мерседес: Это решение стало одним из самых тяжелых в моей жизни Хэмилтон — об уходе из Мерседес: Это решение стало одним из самых тяжелых в моей жизни
"Боритесь – поборете": Monte презентовали новую форму "Боритесь – поборете": Monte презентовали новую форму
Реал подписал 17-летнего украинца Реал подписал 17-летнего украинца
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Формула 117:40
Хэмилтон — об уходе из Мерседес: Это решение стало одним из самых тяжелых в моей жизни
Киберспорт17:28
"Боритесь – поборете": Monte презентовали новую форму
Европа17:05
Реал подписал 17-летнего украинца
Бокс16:45
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
НБА16:40
"Любовь на всю жизнь": Звезда НБА рассыпался в комплиментах Реалу, Зидану и Беллингему
Бокс16:35
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция боя 17.02.2024
Формула 116:00
Формула 1. Болиды 2024 года: Хаас представил новую ливрею и болид
Европа15:50
Кубок Азии: Иордания стала первым полуфиналистом, Австралия сыграет с Южной Кореей
Европа15:45
Аутсайдер Серии А объявил о подписании знаменитого немецкого защитника
Бокс15:40
Александр Усик - Тайсон Фьюри: где смотреть бой 17.02.2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK