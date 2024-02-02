Полесье подписало форварда Днепра-1
Венделл Габриэль присоединился к лагерю житомирян.
Житомирское Полесье усилило линию атаки.
Как сообщает пресс-служба "волков", к команде присоединился 19-летний бразильский нападающий Мендеш Кравейру Венделл Габриэль, или же просто Венделл Габриэль. Футболист подписал 4-летний контракт.
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Ранее футболист защищал цвета Днепра-1. Бразилец играл за молодежный состав украинского клуба, забив в чемпионате до 19 лет 9 голов за 14 матчей.
Отметим, что финансовые детали трансфера игрока остаются пока неизвестными.
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