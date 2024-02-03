Шахтер основным составом проиграл представителю Чехии - первое поражение на сборах

"Горняки" провели первый спарринг в соревновательный день.

В субботу, 3 февраля, донецкий Шахтер провел очередной спарринг во время подготовки к возобновлению сезона.

Соперником украинской команды стал чешский коллектив Градец-Кралове.

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Подопечные Марино Пушича дважды пропустили, а ответить хотя бы голом престижа не сумели.

Шахтер – Градец-Кралове – 0:2

Голы: Шашинка, 23, 66

Состав Шахтера: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сикан, Кевин

Отметим, что сегодня Шахтер сыграет также с Вележем из Боснии и Герцеговины.

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