Шахтер основным составом проиграл представителю Чехии - первое поражение на сборах
"Горняки" провели первый спарринг в соревновательный день.
В субботу, 3 февраля, донецкий Шахтер провел очередной спарринг во время подготовки к возобновлению сезона.
Соперником украинской команды стал чешский коллектив Градец-Кралове.
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Подопечные Марино Пушича дважды пропустили, а ответить хотя бы голом престижа не сумели.
Шахтер – Градец-Кралове – 0:2
Голы: Шашинка, 23, 66
Состав Шахтера: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сикан, Кевин
Отметим, что сегодня Шахтер сыграет также с Вележем из Боснии и Герцеговины.
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