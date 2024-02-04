Пятов весело отреагировал на список кумиров своего преемника

Донецкий Шахтер поделился забавным видео со своими бывшим и текущим голкиперами.

Дмитрия Ризныка попросили назвать его кумиров. Украинец, недолго думая, вспомнил Икера Касильяса и Джанлуиджи Буффона, чем немало удивил Пятова.

Бывший голкипер Шахтера оказался удивлен одним интересным фактом: почему в списке Ризныка не оказалось самого Пятова.

Напомним, что донецкий клуб неожиданно уступил чешскому коллективу.

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