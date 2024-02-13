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Страна г**донов и террористов: Ярмоленко сравнил росию с нацистской Германией

Очевидные параллели.
13 февраля, 13:05
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко провел довольно удачную параллель между современной росией и нацистской Германией.

Футболист опубликовал в своем Инстаграме пост, где сравнил то, как росияне выстраиваються в букву Z, которая стала символом вторжения в Украину, и подобной акцией в Германии 1933 года.

Довольно очевидные выводы Андрей не стал комментировать, лишь метко и точно подписал фото: "Страна г**донов и террористов".

instagram.com/yarmolenkoandrey
instagram.com/yarmolenkoandrey

Ранее также сообщалось, что Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе.

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