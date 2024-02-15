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Сборная Украины может получить нового технического спонсора

Андрей Шевченко встретился с гендиректором Adidas.
Сегодня, 17:58
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Президент УАФ Андрей Шевченко в рамках поездки в Мюнхен посетил штаб-квартиру Adidas.

Там функционер встретился с генеральным директором компании Бйорном Гульденом. И, возможно, обсудил потенциальное сотрудничество.

instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko

Напомним, что текущим техническим партнером сборной Украины ялвяется испанская компания Joma, с которой связаны несколько неприятных историй.

Например, еще в марте прошлого года ряд росийских клубов презентовал формы с логотипом Joma, хотя позднее компания заявила, что не имеет к этому никакого отношения.

Также по некоторым сообщениям, испанская компания продолжает работать на росийском рынке. Потому смена технического спонсора на Adidas выглядит необходимой и правильной.

Ранее также было утверждено расписание ближайших туров УПЛ

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