Сборная Украины может получить нового технического спонсора

Президент УАФ Андрей Шевченко в рамках поездки в Мюнхен посетил штаб-квартиру Adidas.

Там функционер встретился с генеральным директором компании Бйорном Гульденом. И, возможно, обсудил потенциальное сотрудничество.

instagram.com/andriyshevchenko

Напомним, что текущим техническим партнером сборной Украины ялвяется испанская компания Joma, с которой связаны несколько неприятных историй.

Например, еще в марте прошлого года ряд росийских клубов презентовал формы с логотипом Joma, хотя позднее компания заявила, что не имеет к этому никакого отношения.

Также по некоторым сообщениям, испанская компания продолжает работать на росийском рынке. Потому смена технического спонсора на Adidas выглядит необходимой и правильной.

Ранее также было утверждено расписание ближайших туров УПЛ.

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