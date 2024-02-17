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Умер заслуженный тренер Украины по футболу

Григорий Варжеленко посвятил свою жизнь никопольскому футболу.
Сегодня, 14:30
Григорий Варжеленко / ФК Горняк
Григорий Варжеленко / ФК Горняк

В Никополе в возрасте 73 лет скончался футбольный тренер Украины Григорий Варжеленко. Причина смерти не сообщается.

Во время карьеры футболиста Варжеленко выступал за никопольский Трубник, дубль киевского Динамо, хмельницкое Динамо и Динамо Ставрополь. Был капитаном юношеской сборной СССР.

В качестве тренера работал в спортивной школе никопольского Колоса. Затем возглавил родной клуб, который на тот момент уже выступал под названием Металлурга. Был тренером житомирского Полесья, также работал в тренерских штабах Зирки и Стали. 

С 2016 года Варжеленко снова возглавлял Никополь. В качестве тренера выигрывал бронзу с никопольским Металлургом (1996/97). Был заслуженным тренером Украины.

Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо погиб на войне с россией.

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