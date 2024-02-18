ЛНЗ вернул в Украину бывшего легионера Ворсклы

Полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль, известный в Украине по выступлениям за Ворсклу, пополнил состав ЛНЗ.

Об этом сообщает официальный сайт черкасского клуба.

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27-летний футболист присоединился к своей новой команде в статусе свободного агента. Детали личного контракта игрока не разглашаются.

Предыдущим клубом Тилля был турецкий Эюпспор, а первую часть нынешнего сезона он провел в аренде в Шанлыурфаспоре. Во втором дивизионе Турции люксембургский хавбек сыграл 17 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и один ассист.

За Ворсклу Тилль выступал в 2021 году. В составе полтавской команды он провел 32 матча во всех турнирах, отличившись 12 голами и девятью результативными передачами.

Ранее ЛНЗ сообщил об уходе двух игроков.

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