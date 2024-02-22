Рух объявил о подписании бразильского вингера
Львовский клуб усиливает линию атаки.
Львовский Рух официально сообщил о подписании контракта с бразильским вингером Клайвером Габриэлем.
Стороны заключили соглашение до лета 2028 года. Габриэль будет выступать под 20-м номером.
До этого 20-летний Клайвер играл за клуб Лиги Паулиста А1 Ферровиариа. За взрослую команду он провел один матч, в молодежной команде отыграл 70 матчей и забил восемь голов.
Ранее талантливый вингер Руха рассказал, в каком клубе он мечтает поиграть.
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