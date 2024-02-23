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Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубках

Неудачные выступления украинских команд в европейских турнирах сделали свое дело.
Сегодня, 00:33
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

Донецкий Шахтер не смог пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, проиграв французскому Марселю по сумме двух матчей со счетом 3:5.

На этом еврокубковая кампания "оранжево-черных" подошла к концу. Как оказалось, надежды на участие пяти украинских команд в этих турнирах тоже подошли к концу.

Все дело в том, что по итогам нынешнего сезона Украина не сумеет подняться выше 18-го места в таблице коэффициентов - за весь еврокубковый сезон украинские клубы заработали всего 4.100 балла.

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В связи с этим Украина потеряет одну команду в еврокубковой квоте, то есть, на участие в еврокубках сезона-2025/26 смогут претендовать только четыре украинские команды.

Стоит отметить, что это произойдет впервые с сезона-2008/09, после которого у Украины всегда было как минимум пять представителей в турнирах под эгидой УЕФА.

Напомним, что гол Пьера-Эмерика Обамеянга в ворота Шахтера стал рекордным для Лиги Европы - габонец стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

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