Украинские клубы провели худший еврокубковый сезон за последние 16 лет

Наши коллективы набрали крайне мало очков в таблицу коэффициентов УЕФА.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы ]Шахтер в ответном матче уступил Марселю.

Таким образом, у Украины не осталось ни одного представителя в еврокубках и за текущий сезон наши клубы занесли в таблицу коэффициентов 20,5 рейтинговых очков.

Данный результат является для местных команд худшим результатом с сезона-2007/08, когда коллективы из Украины набрали лишь 19,5 очков.

Отметим также, что Шахтер заработал в таблицу коэффициентов 11 очков в то время, как Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла вместе взятые набрали 9,5.

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