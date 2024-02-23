iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украинские клубы провели худший еврокубковый сезон за последние 16 лет

Наши коллективы набрали крайне мало очков в таблицу коэффициентов УЕФА.
Сегодня, 00:25
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

В рамках 1/16 финала Лиги Европы ]Шахтер в ответном матче уступил Марселю.

Таким образом, у Украины не осталось ни одного представителя в еврокубках и за текущий сезон наши клубы занесли в таблицу коэффициентов 20,5 рейтинговых очков.

Данный результат является для местных команд худшим результатом с сезона-2007/08, когда коллективы из Украины набрали лишь 19,5 очков.

Отметим также, что Шахтер заработал в таблицу коэффициентов 11 очков в то время, как Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла вместе взятые набрали 9,5.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина еврокубки

Статьи по теме

Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубках Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубках
Степановский - о поражении Украины от Словении: Были глупые решения и потери Степановский - о поражении Украины от Словении: Были глупые решения и потери
Украина стартовала с поражения Словении в отборе на Евробаскет-2025 Украина стартовала с поражения Словении в отборе на Евробаскет-2025
Суперлига: Запорожье с трудом обыграло БИПА Суперлига: Запорожье с трудом обыграло БИПА
Помочь журналистам

Видео

Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал
Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:04
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Лига Европы00:57
Степаненко - худший игрок матча Марсель - Шахтер
Лига конференций00:56
Лига конференций-2023/24: Айнтрахт уступил Роял Униону, Олимпиакос прошел Ференцварош
Лига Европы00:55
Лига Европы-2023/24: Милан, Бенфика и Рома прошли дальше, Шахтер проиграл Марселю
Лига Европы00:51
Рома оказалась сильнее Фейенорда по пенальти, выйдя в 1/8 Лиги Европы
Украина00:33
Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубках
Украина00:25
Украинские клубы провели худший еврокубковый сезон за последние 16 лет
ММА00:20
Дебют все же состоится: Нганну узнал, против кого подерется в PFL
Лига Европы00:08
Шахтер покинул Лигу Европы, уступив на выезде Марселю
Вчера, 23:53
Европа23:53
Барселона сомневается, что де Дзерби готов к топ-клубу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK