iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс выкупил ранее арендованного камерунского легионера

Иван Дибанго стал полноправным игроком криворожского клуба.
Сегодня, 10:59
Дибанго подписал полноценный контракт с Кривбассом / ФК Кривбасс
Дибанго подписал полноценный контракт с Кривбассом / ФК Кривбасс

Кривбасс объявил о выкупе у эстонской Левадии ранее арендованного левого защитника Ивана Дибанго.

Как сообщает официальный сайт криворожского клуба, теперь 21-летний камерунец будет выступать за команду на постоянной основе, заключив контракт до лета 2026 года.

Читай также: Кривбасс с легкостью переиграл ЛНЗ в первом матче после возобновления УПЛ

Финансовые условия сделки не разглашаются, но на портале Transfermarkt указана сумма компенсации в размере 250 тысяч евро.

Дибанго выступает за Кривбасс уже полтора года. За это время он провел в составе команды 42 матча, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что игроки Кривбасса записали патриотичный трек.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Иван Дибанго

Статьи по теме

УПЛ: Александрия сенсационно отобрала очки у Шахтера, Заря обыграла Ворсклу УПЛ: Александрия сенсационно отобрала очки у Шахтера, Заря обыграла Ворсклу
Шахтер попытается вернуться в тройку лидеров, Заря - наконец-то выиграть: превью матчей дня в УПЛ Шахтер попытается вернуться в тройку лидеров, Заря - наконец-то выиграть: превью матчей дня в УПЛ
Вернидуб: По пенальти в ворота ЛНЗ не может быть никаких вопросов. Игрок сыграл рукой Вернидуб: По пенальти в ворота ЛНЗ не может быть никаких вопросов. Игрок сыграл рукой
Кривбасс с легкостью переиграл ЛНЗ в первом матче после возобновления УПЛ Кривбасс с легкостью переиграл ЛНЗ в первом матче после возобновления УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити
Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

НБА12:12
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Струс и Дерозан возглавили рейтинг
Бокс11:58
"Останется навсегда": Промоутер назвал самого сложного соперника Хэйни
Другие страны11:50
Кривцов поделился ощущениями от игры с Месси
Украина11:30
Трансферы УПЛ: Кривбасс выкупил камерунского защитника, Черноморец подписал четырех игроков
Украина11:25
Палкин: Для меня Мудрик – самый талантливый и уникальный игрок в мире
11:04
Экстра-лига по футзалу: Сокол сыграет с Энергией, МСК Харьков проведет матч с Ураганом
Украина10:59
Кривбасс выкупил ранее арендованного камерунского легионера
Бокс10:44
"Это раздражает": Джошуа оценил срыв боя с Уайлдером
Европа10:32
Стало известно, когда Беллингем должен вернуться на поле после травмы
Теннис10:19
Костюк сыграет с австралийкой во втором круге турнира в Сан-Диего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK