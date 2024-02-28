Кривбасс выкупил ранее арендованного камерунского легионера

Кривбасс объявил о выкупе у эстонской Левадии ранее арендованного левого защитника Ивана Дибанго.

Как сообщает официальный сайт криворожского клуба, теперь 21-летний камерунец будет выступать за команду на постоянной основе, заключив контракт до лета 2026 года.

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Финансовые условия сделки не разглашаются, но на портале Transfermarkt указана сумма компенсации в размере 250 тысяч евро.

Дибанго выступает за Кривбасс уже полтора года. За это время он провел в составе команды 42 матча, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что игроки Кривбасса записали патриотичный трек.

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