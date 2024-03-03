Оболонь - Днепр-1 0:1 видео гола и лучших моментов матча УПЛ 03.03.2024
В Киеве прошел матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Оболонь и Днепр-1.
Подопечные Юрия Максимова создали больше моментов, чем их соперники, и один из этих моментов завершился взятием ворот в исполнении Александра Филиппова.
Этот гол стал единственным в поединке. За счет победы днепряне вышли на первое место таблицы чемпионата Украины.
Вашему вниманию видео гола и всех моментов матча Оболонь - Днепр-1 в девятнадцатом туре УПЛ:
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Оболонь - Днепр-1 0:1
Гол: Филиппов, 37
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 5 - 11
Удары в створ ворот: 0 - 6
Опасные атаки: 50 - 48
Оболонь: Федоровский - Грисьо (Тарануха, 81), Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Мединский, Черненко, Косовский (Мороз, 74), Суханов (Дубко, 67) - Слободян, Краснопир (Вишневский, 81).
Днепр-1: Волынец - Мирошниченко, Адамюк, Кравец, Горбунов - Сарапий, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Очеретько (Гаджиев, 73) - Филиппов (Кивинда, 56).
Предупреждения: Горбунов, Рубчинский
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