Оболонь - Днепр-1: Обзор и результат матча чемпионата Украины 03.03.2024

В рамках 19-го тура чемпионата Украины Оболонь на своем поле приняла Днепр-1.

Гости, которые вошли в этот поединок в статусе фаворита, значительно активнее начали эту встречу и имели немало возможностей открыть счет в первом тайме. Одна из таких оказалась успешной

На 37-й Александр Филиппов с нескольких метров головой переправил мяч в ворота соперника. У форварда было подозрение на офсайд, но после просмотра VAR гол решили засчитать.

Второй тайм зрелищным назвать трудно. Команды боролись за мяч на всех участках поля, было много мелких и не очень фолов, а вот до ударов почти не доходило. Лишь в конце 45-минутки коллективы обменялись не слишком опасными штрафными.

Таким образом, Днепр-1 реабилитировался за потерю очков с Минаем, одержав минимальную победу на выезде.

Статистика матча чемпионата Украины Оболонь - Днепр-1

Оболонь - Днепр-1 0:1

Гол: Филиппов, 37

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 5 - 11

Удары в створ ворот: 0 - 6

Опасные атаки: 50 - 48

Оболонь: Федоровский - Грисьо (Тарануха, 81), Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Мединский, Черненко, Косовский (Мороз, 74), Суханов (Дубко, 67) - Слободян, Краснопир (Вишневский, 81).

Днепр-1: Волынец - Мирошниченко, Адамюк, Кравец, Горбунов - Сарапий, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Очеретько (Гаджиев, 73) - Филиппов (Кивинда, 56).

Предупреждения: Горбунов, Рубчинский

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