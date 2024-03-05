Игрок Динамо и сборной Украины провел 250-й матч в рамках УПЛ

Киевское Динамо с минимальным счетом обыграло Черноморец (1:0) в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

В стартовом составе "бело-синих" на правом фланге обороны вышел Александр Караваев, для которого данный поединок оказался особенным.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, Караваев провел свой 250-й матч в чемпионате Украины.

Свою первую игру 31-летний защитник провел за Севастополь в 2013 году. Примечательно, что дебютировал он в матче против Шахтера, чьим воспитанником он является и которому на тот момент принадлежали на него права.

Александр Караваев в УПЛ:

Севастополь - 24 матча, 2 гола, 2 передачи

Заря (Луганск) - 123 матча, 24 гола, 22 передачи

Динамо (Киев) - 103 матча, 4 гола, 15 передач

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Ранее стало известно, что Александр Караваев попал в заявку сборной Украины на матч плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 против Боснии и Герцеговины.

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