Возлюбленная игрока сборной Украины снялась в горячей фотосессии для мирового бренда
Фотографии выполнены в черно-белом цвете.
Анна Зубкова, супруга вингера донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала подборку фото в своем Instagram.
Девушка приняла участие в фотосессии для известного бренда мужской и женской одежды Guess.
Читай также: Мэри Поппинс: возлюбленная Зинченко провела необычную фотосессию на перроне
Напомним, Зубковы поженились летом 2019 года. В 2021 году у пары появилась дочь.
Ранее сообщалось, что Александр оказался в списке сборной Украины на матчи плей-офф отбора на Евро-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!