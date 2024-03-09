Возлюбленная игрока сборной Украины снялась в горячей фотосессии для мирового бренда

Анна Зубкова, супруга вингера донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала подборку фото в своем Instagram.

Девушка приняла участие в фотосессии для известного бренда мужской и женской одежды Guess.

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Напомним, Зубковы поженились летом 2019 года. В 2021 году у пары появилась дочь.

Ранее сообщалось, что Александр оказался в списке сборной Украины на матчи плей-офф отбора на Евро-2024.

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