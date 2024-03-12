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ЛНЗ подписал африканского легионера

Состав черкасской команды пополнил вингер Эйнел Соареш.
Сегодня, 17:48
Эйнел Соареш / astrencin.sk
Эйнел Соареш / astrencin.sk

ЛНЗ официально объявил о подписании вингера словацкого Тренчина Эйнела Соареша.

Детали сделки по уроженцу Кабо-Верде не разглашаются. Тем не менее, как утверждает Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила 250 тысяч евро, а его контракт с черкасским клубом рассчитан до июня 2026 года.

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В своей новой команде 25-летний футболист будет играть под 22-м номером, сообщает пресс-служба ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Соареш провел за Тренчин 22 матча в чемпионате Словакии, отличившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ вернул в Украину бывшего легионера Ворсклы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы ЛНЗ

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