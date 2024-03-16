Кривбасс - Колос 1:0: обзор матча и результат игры 16.03.2024

Клуб из Кривого Рога догнал по очкам лидирующий Шахтер.

В субботу, 16 марта, в рамках 21-го тура УПЛ Кривбасс принимал Колос. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре был забит на 90+5 минуте. Отличился хавбек Джихад Бизимана.

Источник: УПЛ

Напомним, после 21-го тура УПЛ Кривбасс набрал 43 балла, занимая вторую строчку в турнирной таблице.

В свою очередь Колос идет на девятом месте с 24-мя очками.

Статистика матча Кривбасс - Колос 21-го тура УПЛ

Кривбасс - Колос 1:0

Гол: Бизимана, 90+5

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 8 - 5

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 3 - 4

Кривбасс: Клищук – Бандейра (Понедельник, 46), Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Илич (Вакулко, 46), Д. Кузик (Хомченовский, 63) – Лунев (Задерака, 63), Бизимана, Соса – Принс (Кожушко, 72)

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуриков – Богданов, Демченко (Рангел, 73) – Ильин, Ореховский, Топалов – Паулаускас (Безбородько, 82)

Предупреждения: Бизимана, 36, Понедельник, 49 – Цуриков, 24, Демченко, 48, Паулаускас, 72, Лучкевич, 73

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