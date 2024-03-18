Клуб MLS хочет приобрести защитника сборной Украины

Футболист Днепра-1 Александр Сваток вскоре может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, клуб MLS хочет приобрести центрального защитника.

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У 29-летнего футболиста есть "достаточно перспективное приглашение" со стороны клуба. Днепр-1 готов рассмотреть продажу футболиста из-за финансовых трудностей.

В этом сезоне Сваток провел 15 поединков в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что вратарем Шахтера интересуются середняки АПЛ.

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