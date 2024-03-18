Вратарем Шахтера интересуются середняки АПЛ - журналист

Заменить Дмитрия Ризныка в случае его ухода должен талантливый украинский голкипер.

Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык привлек к себе внимание из Англии.

Как сообщает Виктор Вацко в своей программе Вацко On Air, 25-летний украинский вратарь входит в сферу интересов двух середняков АПЛ. Конкретные названия клубов журналист не уточнил.

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Также отмечается, что в случае ухода Ризныка его заменит 20-летний Кирилл Фесюн, трансфер которого уже якобы согласован с Колосом.

Стоит сказать, что представители Колоса и сам Фесюн пока отрицают договоренность с Шахтером о его переходе.

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