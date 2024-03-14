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Судаков признался, как отреагировал на отказ Шахтера продавать его

Украинец получил обещание от клуба.
Сегодня, 18:07
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков высказался о том, что мог перейти в топ-клуб Европы, но клуб его не отпустил.

По словам 21-летнего игрока, он был расстроен, но понимал, почему "горняки" не стали продавать его.

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"От Наполи и Ювентуса поступали официальные предложения, но Шахтер отклонил их. Я знаю это. Сначала я немного расстроился, но я понимаю, что клуб хочет заработать больше денег, и я еще не все сделал для этого клуба. Я к этому отказу отнесся нормально.

Сергей Палкин сказал, что через полгода – год я поеду в Европу. Я ему доверяю в этом плане".

В текущем сезоне Судаков провел за Шахтер во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити попробует перехватить Судакова у Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков

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