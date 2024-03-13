Полесье объявило об аренде игрока Шахтера

Полузащитник Шахтера Иван Петряк продолжит карьеру в Полесье.

30-летний футболист сменил клуб на правах аренды. Сроки соглашения не разглашаются.

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Напомним, Петряк выступал за Зарю, венгерские Ференцварош и Фехервар. В Шахтер вернулся летом 2022 года, но в этом сезоне на поле не выходил.

Ранее Полесье объявило о подписании венесуэльского нападающего.

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