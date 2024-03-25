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Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: второй полуфинал

ISPORT вместе с читателями выбирает самую красивую эмблему в Украине.
Сегодня, 10:00
Логотипы полуфиналистов
Логотипы полуфиналистов

Наш сайт продолжает определять лучшую эмблему профессиональных клубов Украины. Сейчас в Украине продолжает существование 46 профессиональных клубов, выступающих в УПЛ, двух группах Первой лиги и во Второй лиге.

Мы провели пять четвертьфиналов и определили двадцатку коллективов, среди которых теперь проведем два полуфинала! В В финал пройдет по пять участников из каждой десятки.

Уточнение: к 46 действующим клубам мы решили добавить четыре логотипа команд, которые, к сожалению, прекратили свое участие в турнирах за последний год (Львов, Скорук, Рубикон и Васт).

В первом полуфинале Динамо и Движение почти без борьбы заняли первые два места, а третьим стал Металлист 1925 года. А вот дальше у трех команд почти одинаковые показатели и только ДВУХ голосов не хватило Металлисту, чтобы пройти в финал!

Полуфинал №2

Была проведена жеребьевка среди всех 20-ти команд и во вторую десятку попали такие коллективы:

  • четыре команды с УПЛ - Шахтер, Минай, Черноморец, Оболонь
  • Три команды из Первой лиги – Буковина, Ингулец и Карпаты
  • Два коллектива из Второй лиги – ЮКСА, Чайка
  • Один клуб, который уже прекратил свое существование – Львов

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Настоятельно просим голосовать не из-за симпатии болельщиков за любимый клуб, а выбирать самый красивый логотип.

Пишите в комментариях чем вам понравился выбранный логотип.

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