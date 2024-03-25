iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Япония U-23 - Украина U-23: смотреть онлайн-трансляцию матча 25.03.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка олимпийской сборной Украины.
Сегодня, 09:30
Япония U-23 - Украина U-23: онлайн-трансляция матча / УАФ
Япония U-23 - Украина U-23: онлайн-трансляция матча / УАФ

В понедельник, 25 марта, олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг.

Соперником команды Руслана Ротаня в товарищеском матче станет сборная Японии U-23.

Читай также: Украина получила соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024

Матч состоится в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 12:15 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Япония U-23 - Украина U-23

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей сборной Украины на Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Японии онлайн-трансляция Олимпийская сборная Украины видео онлайн-трансляция

Статьи по теме

Украина - Исландия: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва Украина - Исландия: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Украина - Исландия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 Украина - Исландия: где смотреть матч квалификации Евро-2024
Украина - Исландия: прогноз на финал отбора на Евро-2024 Украина - Исландия: прогноз на финал отбора на Евро-2024
"Такого не должно быть": Ротань озвучил проблему олимпийской сборной Украины "Такого не должно быть": Ротань озвучил проблему олимпийской сборной Украины
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина11:35
Трансферы УПЛ: Полесье арендовало игрока Шахтера, состав Кривбасса пополнил ганский защитник
Украина11:32
Кривбасс представил африканского новичка, подписанного еще летом
Европа11:30
Зал славы АПЛ: Эшли Коул присоединился к бывшим одноклубникам и тренеру
Формула 111:15
Заубер был оштрафован за инцидент на пит-стопе Гран-при Австралии
Евро-202410:55
Украина - Исландия: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Формула 110:35
Норрис: МакЛарен приближается к Ред Булл и Феррари, но они все еще на шаг впереди нас
Евро-202410:15
Украина - Исландия: где смотреть матч квалификации Евро-2024
Бокс10:11
"Бой мечты": Мексиканский экс-чемпион вызвался на поединок с Ломаченко
Формула 110:05
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Украина10:00
Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: Шахтер, дерби Львова и Черноморец
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK