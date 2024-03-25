Япония U-23 - Украина U-23: смотреть онлайн-трансляцию матча 25.03.2024
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка олимпийской сборной Украины.
В понедельник, 25 марта, олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг.
Соперником команды Руслана Ротаня в товарищеском матче станет сборная Японии U-23.
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Матч состоится в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 12:15 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Япония U-23 - Украина U-23
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей сборной Украины на Олимпиаде-2024.
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