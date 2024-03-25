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Кривбасс представил африканского новичка, подписанного еще летом

Криворожский клуб арендовал ганского центрального защитника.
Сегодня, 11:32
Конаду Ядом / ФК Кривбасс
Конаду Ядом / ФК Кривбасс

Кривбасс официально представил в качестве новичка команды ганского центрального защитника Конаду Ядома.

Криворожский клуб еще летом достиг договоренности с Хартс оф Оук об аренде 23-летнего игрока сборной Ганы до конца текущего сезона с правом выкупа. После длительного процесса получения визы и прохождения всех бюрократических процедур футболист наконец прибыл в Кривой Рог.

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Как сообщает официальный сайт клуба, в составе Кривбасса защитник будет выступать под 86-м номером.

Конаду Ядом, который может сыграть также правым защитником, провел более 100 матчей (9 голов) в Премьер-лиге Ганы, выступая за местные клубы ВАФА и Хартс оф Оук. Также на его счету семь поединков за национальную сборную Ганы, в которых он отличился одним голом.

Ранее сообщалось, что Кривбасс выкупил арендованного камерунского легионера.

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