Известный писатель подарил Андрею Шевченко книгу Тараса Шевченко

Украинский певец и писатель Сергей Жадан встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко в Доме футбола.

Жадан вручил футбольному чиновнику особый подарок.

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"Поздравили президента Украинской федерации футбола с победой национальной сборной. Нам очень необходимы победы. Победы объединяют, победы вдохновляют. Как на футбольном поле, так и на поле боя.

Недавно Андрей посещал нашу Хартию, теперь вот мы пришли к нему с визитом вежливости. Не мог не принести книги. Понятное дело, Тараса Григорьевича. Шевченко у Шевченко дома, конечно, есть, но пусть и в Доме футбола тоже будет.

Но главное – подарил Андрею дневник Володи Вакуленко – возможно, самую точную и самую болезненную книгу этой войны. Давайте помнить тех, кто ушел, поддерживать тех, кто бьется!", - написал Жадан.

Напомним, сборная Украины вышла на чемпионат Европы, обыграв Исланндию.

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