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"Или выиграете вы, мы, или выиграют нас": Усик обратился к футболистам Полесья

Боксер отметил важность характера в спорте.
Сегодня, 14:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) обратился к игрокам Полесья перед матчем с Черноморцем.

Боксер записал мотивацинную речь перед домашней игрой житомирской команды.

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."Мальчики, хочу выразить слова поддержки клубу нашему Полесью, всем игрокам. Ребята, вы все сильны, вы все знаете, как надо играть. Или выигрываете вы, мы, или выиграют нас. Другого быть не может. Все, все, все собрались и показали самое лучшее, что мы можем, что вы можете. Силы", - сказал Усик.

Напомним, прошлым летом Александр подписал с Полесьем контракт на 1 год.

Поединок Полесье - Черноморец состоится сегодня, 30 марта. Начало встречи в 15:30.

Ранее футболист Шахтера признался, что мог завершить карьеру.

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