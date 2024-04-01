Украинские арбитры впервые прошли проверку на полиграфе

Главный редактор ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов сообщил о новых деталях работы в судейском корпусе.

По информации журналиста, некоторые судьи уже прошли детектор лжи.

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"По моим данным, в этот перерыв на матчи сборных несколько арбитров прошли проверку на детекторе лжи.

То есть были судьи, которые уже прошли тестовую, профилактическую – назовем ее так, проверку на полиграфе.

Из того, что я слышал, это один главный арбитр, ассистент и один наблюдатель арбитража".

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