Украинские арбитры впервые прошли проверку на полиграфе
Монзуль начала проводить проверку судей.
Главный редактор ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов сообщил о новых деталях работы в судейском корпусе.
По информации журналиста, некоторые судьи уже прошли детектор лжи.
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"По моим данным, в этот перерыв на матчи сборных несколько арбитров прошли проверку на детекторе лжи.
То есть были судьи, которые уже прошли тестовую, профилактическую – назовем ее так, проверку на полиграфе.
Из того, что я слышал, это один главный арбитр, ассистент и один наблюдатель арбитража".
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