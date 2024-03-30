iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легендарному футбольному хиту Украины исполнилось 10 лет

Юбилей отмечает творение харьковских фанатов.
Вчера, 22:19
Харьковские фанаты / Украинская правда
Харьковские фанаты / Украинская правда

Сегодня, 30 марта, исполнилось 10 лет легендарному хиту харьковских фанатов, посвященному руснявому диктатору владимиру путину.

Болельщики Металлиста и Шахтера провели совместный мирный марш в преддверии очного матча в рамках УПЛ.

Данный хит стал вируситься с 2014-го года, обретя статус культового, а также всемирно известного, ведь фанаты из разных стран не стесняются использовать его, упоминая главу террористического государства.

Ранее сообщалось, что Гай ответил на вопрос, выстрелил ли бы он в путина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фанаты харьков

Статьи по теме

Глава ультрас ПСЖ выступил с заявлением касаемо отношения фанатов к Месси и Неймару Глава ультрас ПСЖ выступил с заявлением касаемо отношения фанатов к Месси и Неймару
Болельщик из Афин погиб в результате массовой драки фанатов АЕКа и Динамо Загреб Болельщик из Афин погиб в результате массовой драки фанатов АЕКа и Динамо Загреб
Жена Ди Марии повздорила с фанатом после разгромного поражения Ювентуса Жена Ди Марии повздорила с фанатом после разгромного поражения Ювентуса
Дайте самолеты, Puck Futin и прочее: как за Украину на Уэмбли болели Дайте самолеты, Puck Futin и прочее: как за Украину на Уэмбли болели
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:43
Европа23:43
Милан сумел обыграть на выезде Фиорентину
Европа23:40
"Если бы он играл за МЮ, то стоил бы 100 млн евро": Реакция Сети на игру Ярмолюка
Бокс23:15
Украинец Рагимов грубо нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс
22:59
Хет-трик Роналду принес Ан-Насру победу над Аль-Таи
Европа22:50
Тухель: Поздравляю Байер с чемпионством
Европа22:23
Киммих - о поражении от Боруссии: Во втором тайме мы играли так будто это был спарринг
Украина22:19
Легендарному футбольному хиту Украины исполнилось 10 лет
Европа21:53
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:49
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Украина21:40
Суперлига: Прикарпатье-Говерла в овертайме дожало Киев-Баскет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK