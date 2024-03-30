Легендарному футбольному хиту Украины исполнилось 10 лет
Юбилей отмечает творение харьковских фанатов.
Сегодня, 30 марта, исполнилось 10 лет легендарному хиту харьковских фанатов, посвященному руснявому диктатору владимиру путину.
Болельщики Металлиста и Шахтера провели совместный мирный марш в преддверии очного матча в рамках УПЛ.
Данный хит стал вируситься с 2014-го года, обретя статус культового, а также всемирно известного, ведь фанаты из разных стран не стесняются использовать его, упоминая главу террористического государства.
Ранее сообщалось, что Гай ответил на вопрос, выстрелил ли бы он в путина.
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