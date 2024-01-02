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"Убивать это грех": Гай – на вопрос, выстрелил ли бы в путина

Украинец считает себя верующим человеком.
Сегодня, 11:52
Алексей Гай / ФК Черноморец
Алексей Гай / ФК Черноморец

Бывший футболист сборной Украины Алексей Гай высказался о том, чтобы сделал, если бы оказался один на один с президентом российской федерации владимиром путиным.

Украинец в интервью Украинскому футболу признался, что не стал бы убивать путина, ведь является верующим человеком.

– Если вы окажетесь перед Путиным с заряженным пистолетом, выстрелите в него?

– Я верующий человек, а убивать – это грех. Пусть он, как человек, виновный в гибели сотен тысяч человек, будет сначала наказан международным судом в Гааге, а затем и Богом. Надеюсь, у меня такой ситуации не произойдет, и я не окажусь перед Путиным с пистолетом.

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– А что бы вы ему сказали?

– Чтобы он оставил нашу страну в покое.

– Путин ху**о?

- Слава Украине!",  – заявил Гай.

Напомним, с 2016 по 2018 год Гай выступал в составе российской Кубани.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь россия нанесла удар по дому, в котором живет бабушка Ястремской.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Гай

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