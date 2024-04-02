Тренировочная база Днепра пострадала в результате ночной атаки шахедами

В ночь на 2 апреля российские войска совершили атаку на Днепр.

В результате была повреждена спортивно-тренировочная база ФК Днепр, на которой тренируется Днепр-1.

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Пострадало искусственное поле, выбиты окна и двери в манеже, поврежден фасад здания. Удар был нанес "шахедами".

Напомним, в Одессе в результате российского обстрела пострадал Дворец спорта.

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