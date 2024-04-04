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"У нас в команде нет колхоза": Бондаренко про пенальти в Шахтере

Украинец реализовал свой шанс в поединке против Черноморца.
Сегодня, 14:06
Артем Бондаренко / ФК Шахтер Донецк
Артем Бондаренко / ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко подвел итоги победы над Черноморцем (4:1) в полуфинале Кубка Украины. Футболист реализовал пенальти.

По словам украинца, в команде четко налажена система того, кто бьет пенальти.

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"Нет такого, что Мистер говорит, кто выполняет, но мы с Жорой Судаковым уже на поле договариваемся: один пенальти он бьет, один – я, более уверен сейчас. 

Поэтому нет с этим никаких конфликтов, потому что нам не нравится, когда на поле появляется колхоз: "Дай, я пробью", "Нет, дай, я пробью". У нас нет такого. Бьет тот, кто уверен. Все это – наши договоренности – мирно проходит".

В финале турнира Шахтер сыграет с победителем пары Полесье - Ворскла. Матч пройдет сегодня, 4 апреля.

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Источник: ФК Шахтер Донецк

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