Определилась судьба Шведа в Шахтере

Украинский футболист Марьян Швед не покинет Шахтер в ближайшее время.

Как сообщает ТаТоТаке, в стане донецкой команды довольны работой Марьяна на тренировках. Он останется в команде для сохранения глубины состава.

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Швед перешел в Шахтер в сентябре 2022 года. За это время он отыграл 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

В последнем 22 туре УПЛ Марьян вышел в стартовом составе Шахтера против Оболони (3:0) - сделал дубль и голевую передачу.

Контракты полузащитника с донецким клубом действует до 30 июня 2027 года.

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