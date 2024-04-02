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Новичок Шахтера поделился впечатлениями об Украине

Марлону Гомесу очень нравится наша страна.
Сегодня, 14:48
Марлон Гомес / shakhtar.com
Марлон Гомес / shakhtar.com

Хавбек донецкого Шахтера Марлон Гомес, который перебрался к "горнякам" зимой этого года высказался о впечатлениях от Украины.

Бразилец выделил большое количество туристических местностей в Киеве и Львове и заявил, что в нашей стране чувствует себя очень хорошо.

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"В чемпионате Украины высокий уровень, я уже следил за ним. В матче с Оболонью нам было немного легче из-за удаления у соперника. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем работать так качественно и ярко, выйдем на финишную прямую и станем чемпионами.

Украина - топовая страна, здесь очень хорошо. Много замечательных туристических объектов в Киеве и Львове. Меня прекрасно приняли в команде. Адаптация продолжается хорошо благодаря тому, что в составе есть бразильцы. Надеюсь, и в дальнейшем все будет хорошо", - заявил Гомес в интервью пресс-службе украинского гранда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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