Полесье - Ворскла: Обзор и результат матча Кубка Украины 04.04.2024

Ситуация с вероятными дисквалификациями игроков обеих команд была намного интереснее, чем сама игра.

В рамках 1/2 финала Кубка Украины Полесье на своем поле встретило Ворсклу.

Житомиряне, которые переживают серьезный кризис в связи с травмой Бени Макуна, в этой игре смогли навязать игровую борьбу полтавчанам и играли на равных.

Однако, именно гости открыли счет в этом матче. В конце первой половины встречи по воротам Дениса Бойко точно пробил Сергей Мякушко.

На 80-ой минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги, а после возобновления игры острее были хозяева.

У коллектива Сергея Шищенко было несколько опасных моментов, в частности, они даже получили право на пробитие пенальти, но удар Филиппа Будковского парировал Павел Исенко.

Поэтому, гол Мякушко стал единственным в этой встрече, и принес Ворскле победу и выход в финал Кубка, где подопечные Сергея Долганского встретятся с Шахтером

Вообще, в данной игре были больше борьбы в центре поля чем остроты у ворот каждой из команд, а самым обсуждаемым эпизодом станет путаница с регламентом, из-за которой многие могли подумать, что в составе обеих команд вышли дисквалифицированные игроки.

Статистика матча Чемпионата Украины Полесье - Ворскла

Полесье - Ворскла 0:1

Гол: Мякушко, 45

На 81-й минуте Филипп Будковский (Полесье) не забил пенальти (вратарь).

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 9 - 6

Удары в створ ворот: 2 - 6

Опасные атаки: 42 - 61

Полесье: Бойко - Кравец (Михайличенко, 62), Чоботенко, Шабанов, Смоляков - Кудриненко (Ндукве, 79), Крушинский - Козак (Петряк, 61), Танковский (Назаренко, 46), Фортюне (Луифер, 46) - Будковский.

Ворскла: Исенко - Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула - Сиссоко, Челядин (Павлюк, 70) - Кане (Глущенко, 71), Степанюк, Мякушко (Корниенко, 88) - Ковталюк (Фелипе, 90+3).

Предупреждения: Пердута, Челядин, Сиссоко, Исе

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