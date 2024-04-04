Полесье и Ворскла выпустили дисквалифицированных игроков на матч Кубка Украины: действительно ли это так?
В рамках полуфинала Кубка Украины Полесье встречается с Ворсклой.
Данный поединок сумел стать примечательным не только из-за того, что команды в нем борются за выход в финал, но и из-за того, что оба коллектива выпустили на поле игроков, которые якобы не имели права играть в этом матче, но это не точно.
Итак, в дисциплинарных правилах на сайте УАФ в пункте 10.3 сказано:
За каждые 4 желтые карточки, полученные футболистом в матчах Всеукраинских соревнований по футболу, осуществляется отстранение на 1 матч. За каждые 2 желтые карточки, полученные футболистом в различных матчах Кубка Украины осуществляется отстранение на 1 матч.
А в пункте 11.2 говорится:
Удаление автоматически приводит к отстранению в следующем матче, даже если он впоследствии будет остановлен и/или отменен. Орган может увеличить продолжительность такого отстранения.
На поле в составе Ворсклы вышел Артем Челядин, который получил восьмую желтую карточку в прошлом туре УПЛ, а у Полесья появился Артем Смоляков, у которого были две желтые в 1/16 и 1/4 финала Кубка Украины и Богдан Кушниренко, который был удален за две желтые также в предыдущем матче Чемпионата Украины, однако все не так просто, потому что у Чемпионата Украины и Кубка есть собственные регламенты, и дисциплинарные правила УАФ на эти турниры не распространяются.
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Артем Челядин (Ворскла)
Что произошло?
Игрок в прошлом туре Чемпионата Украины в игре против Динамо получил желтую карточку, которая стала для него восьмой в турнире.
Что говорит регламент?
Согласно регламенту "Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2023/24":
"За каждые четыре желтые карточки, полученные в матчах Чемпионата УПЛ, футболист/официальный представитель подлежит отстранению на один матч. Отстранение происходит в матчах Чемпионата без решения КДК УАФ. Это отстранение не распространяется на другие соревнования".
Вердикт
Челядин пропустит следующий тур УПЛ, в котором Ворскла сыграет с Кривбассом
Артем Смоляков (Полесье)
Что произошло?
Футболист получил желтые карточки в матчах 1/16 и 1/4 финала Кубка Украины против Агробизнеса и Александрии соответственно.
Что говорит регламент?
Согласно регламенту "Кубка Украины по футболу сезона-2023/24":"В матчах 1/8 Кубка Украины желтые карточки полученные в предыдущих этапах аннулируются, но красные карточки и дисквалификации не отменяются".
Вердикт
Смоляков мог сыграть в этом матче из-за того, что его желтая карточка в матче против Агробизнеса была аннулирована.
Богдан Кушниренко (Полесье)
Что случилось?
Защитник в прошлом туре УПЛ в матче против Черноморца был удален с поля за две желтые карточки.
Что говорит регламент?
Согласно регламенту "Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2023/24":Футболист/официальный представитель автоматически пропускает один матч в соревновании, в котором была получена красная карточка, без решения КДК УАФ
Вердикт
Кушниренко пропустит следующий матч чемпионата Украины по футболу, в котором Полесье встретится с Минаем
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