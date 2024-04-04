iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полесье и Ворскла выпустили дисквалифицированных игроков на матч Кубка Украины: действительно ли это так?

Очень сложный эпизод произошел в полуфинале турнира.
Сегодня, 19:15
Полесье - Ворскла / Instagram
Полесье - Ворскла / Instagram

В рамках полуфинала Кубка Украины Полесье встречается с Ворсклой.

Данный поединок сумел стать примечательным не только из-за того, что команды в нем борются за выход в финал, но и из-за того, что оба коллектива выпустили на поле игроков, которые якобы не имели права играть в этом матче, но это не точно.

Итак, в дисциплинарных правилах на сайте УАФ в пункте 10.3 сказано:

За каждые 4 желтые карточки, полученные футболистом в матчах Всеукраинских соревнований по футболу, осуществляется отстранение на 1 матч. За каждые 2 желтые карточки, полученные футболистом в различных матчах Кубка Украины осуществляется отстранение на 1 матч.

А в пункте 11.2 говорится:

Удаление автоматически приводит к отстранению в следующем матче, даже если он впоследствии будет остановлен и/или отменен. Орган может увеличить продолжительность такого отстранения.

На поле в составе Ворсклы вышел Артем Челядин, который получил восьмую желтую карточку в прошлом туре УПЛ, а у Полесья появился Артем Смоляков, у которого были две желтые в 1/16 и 1/4 финала Кубка Украины и Богдан Кушниренко, который был удален за две желтые также в предыдущем матче Чемпионата Украины, однако все не так просто, потому что у Чемпионата Украины и Кубка есть собственные регламенты, и дисциплинарные правила УАФ на эти турниры не распространяются.

Читай также: Кубок Украины: Полесье и Ворскла поборются за выход в финал

Артем Челядин (Ворскла)

Артем Челядін
Артем Челядін

Что произошло?

Игрок в прошлом туре Чемпионата Украины в игре против Динамо получил желтую карточку, которая стала для него восьмой в турнире.

Что говорит регламент?

Согласно регламенту "Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2023/24":

"За каждые четыре желтые карточки, полученные в матчах Чемпионата УПЛ, футболист/официальный представитель подлежит отстранению на один матч. Отстранение происходит в матчах Чемпионата без решения КДК УАФ. Это отстранение не распространяется на другие соревнования".

Вердикт

Челядин пропустит следующий тур УПЛ, в котором Ворскла сыграет с Кривбассом

Артем Смоляков (Полесье)

Артем Смоляков
Артем Смоляков

Что произошло?

Футболист получил желтые карточки в матчах 1/16 и 1/4 финала Кубка Украины против Агробизнеса и Александрии соответственно.

Что говорит регламент?

Согласно регламенту "Кубка Украины по футболу сезона-2023/24":

"В матчах 1/8 Кубка Украины желтые карточки полученные в предыдущих этапах аннулируются, но красные карточки и дисквалификации не отменяются".

Вердикт

Смоляков мог сыграть в этом матче из-за того, что его желтая карточка в матче против Агробизнеса была аннулирована.

Богдан Кушниренко (Полесье)

Богдан Кушніренко
Богдан Кушніренко

Что случилось?

Защитник в прошлом туре УПЛ в матче против Черноморца был удален с поля за две желтые карточки.

Что говорит регламент?

Согласно регламенту "Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2023/24":

Футболист/официальный представитель автоматически пропускает один матч в соревновании, в котором была получена красная карточка, без решения КДК УАФ

Вердикт

Кушниренко пропустит следующий матч чемпионата Украины по футболу, в котором Полесье встретится с Минаем

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины ворскла Полесье

Статьи по теме

УПЛ: Динамо разгромило Зарю УПЛ: Динамо разгромило Зарю
Шахтер прошел в финал Кубка Украины, обыграв Черноморец Шахтер прошел в финал Кубка Украины, обыграв Черноморец
Динамо с голом Ярмоленко разгромило в гостях Ворсклу Динамо с голом Ярмоленко разгромило в гостях Ворсклу
Черноморец благодаря хет-трику Авагимяна уверенно обыграл Полесье Черноморец благодаря хет-трику Авагимяна уверенно обыграл Полесье
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Теннис21:35
Свитолина стартовала на турнире в США с победы
Европа21:24
Жена Макрона: Спасибо Мбаппе за все, что он сделал для Франции
Европа21:21
Нападающий Барселоны пытается переманить в клуб хавбека Ман Сити
Европа20:55
Челси определился с судьбой капитана клуба
Украина20:48
Ворскла минимально обыграла Полесье в скучном полуфинале Кубка Украины
Украина20:23
Никто держать не будет: Суркис высказался о возможном уходе Шапаренко
Европа20:20
Голкипер Манчестер Сити высказался о возможном уходе из клуба
Европа19:56
Зинченко: Арсенал в матчах против Ман Сити и Ливерпуля показал, что готов бороться за чемпионство
Другие19:51
WrestleMania XL: расписание и результаты боев
Европа19:24
Легенда Манчестер Юнайтед призвал дать Рэшфорду "пинка под зад"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK