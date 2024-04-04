Полесье и Ворскла выпустили дисквалифицированных игроков на матч Кубка Украины: действительно ли это так?

В рамках полуфинала Кубка Украины Полесье встречается с Ворсклой.

Данный поединок сумел стать примечательным не только из-за того, что команды в нем борются за выход в финал, но и из-за того, что оба коллектива выпустили на поле игроков, которые якобы не имели права играть в этом матче, но это не точно.

Итак, в дисциплинарных правилах на сайте УАФ в пункте 10.3 сказано:

За каждые 4 желтые карточки, полученные футболистом в матчах Всеукраинских соревнований по футболу, осуществляется отстранение на 1 матч. За каждые 2 желтые карточки, полученные футболистом в различных матчах Кубка Украины осуществляется отстранение на 1 матч.

А в пункте 11.2 говорится:

Удаление автоматически приводит к отстранению в следующем матче, даже если он впоследствии будет остановлен и/или отменен. Орган может увеличить продолжительность такого отстранения.

На поле в составе Ворсклы вышел Артем Челядин, который получил восьмую желтую карточку в прошлом туре УПЛ, а у Полесья появился Артем Смоляков, у которого были две желтые в 1/16 и 1/4 финала Кубка Украины и Богдан Кушниренко, который был удален за две желтые также в предыдущем матче Чемпионата Украины, однако все не так просто, потому что у Чемпионата Украины и Кубка есть собственные регламенты, и дисциплинарные правила УАФ на эти турниры не распространяются.

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Артем Челядин (Ворскла)

Артем Челядін

Что произошло?

Игрок в прошлом туре Чемпионата Украины в игре против Динамо получил желтую карточку, которая стала для него восьмой в турнире.

Что говорит регламент?

Согласно регламенту "Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2023/24":

"За каждые четыре желтые карточки, полученные в матчах Чемпионата УПЛ, футболист/официальный представитель подлежит отстранению на один матч. Отстранение происходит в матчах Чемпионата без решения КДК УАФ. Это отстранение не распространяется на другие соревнования". Вердикт Челядин пропустит следующий тур УПЛ, в котором Ворскла сыграет с Кривбассом Артем Смоляков (Полесье) Артем Смоляков Что произошло? Футболист получил желтые карточки в матчах 1/16 и 1/4 финала Кубка Украины против Агробизнеса и Александрии соответственно. Что говорит регламент? Согласно регламенту "Кубка Украины по футболу сезона-2023/24": "В матчах 1/8 Кубка Украины желтые карточки полученные в предыдущих этапах аннулируются, но красные карточки и дисквалификации не отменяются". Вердикт Смоляков мог сыграть в этом матче из-за того, что его желтая карточка в матче против Агробизнеса была аннулирована. Богдан Кушниренко (Полесье) Богдан Кушніренко Что случилось? Защитник в прошлом туре УПЛ в матче против Черноморца был удален с поля за две желтые карточки. Что говорит регламент? Согласно регламенту "Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2023/24": Футболист/официальный представитель автоматически пропускает один матч в соревновании, в котором была получена красная карточка, без решения КДК УАФ

Вердикт

Кушниренко пропустит следующий матч чемпионата Украины по футболу, в котором Полесье встретится с Минаем

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