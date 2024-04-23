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Суркис высказался о стимуляции в чемпионской гонке

Президент Динамо упомянул вопрос законности.
Сегодня, 14:02
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате.

По словам функционера, киевляне не должны терять очки. Примечательно, что по поводу стимуляции Суркис не стал отвечать.

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"Не знаю, кто кого стимулирует. Я знаю одно – Динамо свои очки терять не должно. А кто кого стимулирует – я не знаю. Возможно, можно стимулировать, но введут запрет – значит, нельзя.

Я считаю, что премии мы должны своим игрокам давать, а не стимулировать", - сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

В турнирной таблице УПЛ Динамо отстает от Шахтера на четыре очка за шесть игр до конца чемпионата.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ.

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