Колос уволил Вишняка с должности главного тренера

Колос из Ковалевки объявил об изменениях в структуре после нулевой ничьей с Александрией.

Как сообщает пресс-служба клуба, после игры против коллектива Руслана Ротаня было решено уволить с должности главного тренера Ярослава Вишняка. При этом, украинца назначат на должность вице-президента, которую он будет занимать с завтрашнего дня.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили наставника молодежной команды Александра Поздеева.

Отметим, что Вишняк официально занимал должность рулевого Колоса с 1 сентября 2022 года. За это время ковалевцы одержали 16 побед, 17 ничьих и уступили в 23 поединках.

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