Оболонь - ЛНЗ 1:0: обзор матча и результат игры 04.05.2024

"Пивовары" продолжают бороться за то, чтобы избежать стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе.

В субботу, 4 мая, в Киеве прошел матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Оболонь принимала ЛНЗ.

Команды провели очень равный поединок, но, к сожалению, без большого количества опасных моментов.

Однако без гола эта встреча все же не обошлась. На 22-й минуте Игорь Краснопир реализовал передачу Руслана Черненко, забив единственный гол всего матча.

Оболонь осталась на 13-м месте, но на расстояние двух очков приблизилась к Александрии, которая ранее сыграла вничью с Рухом. ЛНЗ продолжает идти седьмым с 32 баллами в активе.

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Статистика матча Оболонь - ЛНЗ 27-го тура УПЛ

Оболонь - ЛНЗ 1:0

Гол: Краснопир, 22.

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 10 - 7

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 14 - 14

Атаки: 82 - 92

Оболонь: Кичак - Лукьянчук, Карась, Дубко, Осман - Черненко, Мороз (Косовский, 64), Чернов (Прокопенко, 53 (Грисьо, 64)), Мединский - Краснопир (Суханов, 88), Тарануха (Вишневский, 64).

ЛНЗ: Кучеренко - Каплиенко, Салиху, Муравский, Стасюк (Наумец, 46) - Рыбалка, Бойко (Бар, 46), Прядун (Соареш, 46), Яшари (Олейник, 56), Пасич - Молло (Тиль, 78).

Предупреждения: Мороз, Карась - Салиху, Бойко, Бар, Олейник, Рыбалка.

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