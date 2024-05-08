Один из клубов УПЛ попросил сменить арбитра на свой следующий матч

Львовский Рух обратился к Комитету арбитров УАФ с просьбой сменить главного судью на матче против Оболони.

Напомним, Рух и Оболонь сыграют между собой 11 мая в рамках 28-го тура УПЛ. Для обеих команд матч очень важен, львовяне борются за выход в еврокубки, а столичный клуб - за выживание.

Главным арбитром на матч Оболонь - Рух был назначен Александр Шандор, о замене которого и просит Рух.

Дело в том, что Шандор тоже из Львова, и как отметила команда в своем обращение, хорошо знаком с многими людьми в клубе. А потому Рух просит убрать его, чтобы на арбитра не было лишнего давления.

К тому же в клубе считают, что подобное назначение является неэтичным для Оболони.

Ранее также сообщалось, что и.о. тренера Вереса провел юбилейный матч в УПЛ.

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