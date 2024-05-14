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В матче Второй лиге Украины арбитра ударили по лицу

Поединок одного из лидеров закончился скандалом.
Сегодня, 15:05
Нива - Юкса / instagram.com/fc.ucsa
Нива - Юкса / instagram.com/fc.ucsa

В рамках 28 тура чемпионата Украины Нива проиграла Юксе (1:3).

После завершения матча один из работников винницкого клуба ударил в лицо арбитра Артема Артеменко. 

Видимо, хозяевам не понравилось качество судейства в этой встрече. Отметим, что арбитр показал игрокам гостей 5 желтых карточек, а хозяевам всего одну. 

В компенсированное время ко второму тайму рефери удалил ассистента главного тренера Нивы Ивана Кривошеенко.

Ранее сообщалось, что матч команды Милевского завершился массовой дракой.

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