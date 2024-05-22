Защитник Шахтера попал в сферу интересов клубов Италии и Франции

Представитель Грузии может оказаться в топ-лиге.

Футболист Шахтера Иракли Азаров попал в сферу интересов европейских клубов.

Услугами 22-летнего грузина интересуется по одному клубу из Франции и Италии, а также шотландский Селтик.

В текущем сезоне Азаров провел 33 матча за Шахтер во всех турнирах, в которых сделал четыре голевые передачи.

Контракт Иракли с Шахтером рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Шахтера достиг соглашения о контракте с Миланом.

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