Защитник Шахтера попал в сферу интересов клубов Италии и Франции
Представитель Грузии может оказаться в топ-лиге.
Футболист Шахтера Иракли Азаров попал в сферу интересов европейских клубов.
Услугами 22-летнего грузина интересуется по одному клубу из Франции и Италии, а также шотландский Селтик.
В текущем сезоне Азаров провел 33 матча за Шахтер во всех турнирах, в которых сделал четыре голевые передачи.
Контракт Иракли с Шахтером рассчитан до лета 2028 года.
Ранее сообщалось, что бывший тренер Шахтера достиг соглашения о контракте с Миланом.
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