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Рух заявил, что отпустит своих игроков на ОИ, если те будут нужны сборной

Однако сейчас все эти игроки заняты восстановлением.
Вчера, 18:50
Рух Львов / fcruhlviv.com
Рух Львов / fcruhlviv.com

Львовский Рух заявил, что отпустит своих игроков на ОИ, если возникнет такая необходимость.

Напомним, что ранее клуб не отпустил пятерых игроков для подготовки с олимпийской сборной. Представитель Руха объяснил это травмами игроков.

"Хотели бы сразу отметить, что Украинская ассоциация футбола прислала письмо о вызове футболистов нашего клуба не на Олимпийские игры, а для участия в товарищеском турнире, который состоится во французском Тулоне.

Тренерский и медицинский штаб ФК Рух совместно с игроками приняли решение не участвовать именно в товарищеском турнире, учитывая тяжелый и изнурительный сезон для футболистов нашего клуба, которые доигрывали чемпионат с повреждениями. У игроков, для большинства из которых это был первый полноценный сезон в УПЛ, накопилась усталость и есть большой риск получения более сложных травм", - говорится в заявлении клуба.

В клубе также заявили, что поддерживают связь с Русланем Ротанем, который также в курсе всей ситуации. Рух с удовольствием позволит своим футболистам защищать честь страны в Париже, как только они восстановятся после травм.

Ранее также сообщалось, что два украинца вошли в топ-100 самых дорогих футболистов мира.

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