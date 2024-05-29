Рух заявил, что отпустит своих игроков на ОИ, если те будут нужны сборной

Однако сейчас все эти игроки заняты восстановлением.

Львовский Рух заявил, что отпустит своих игроков на ОИ, если возникнет такая необходимость.

Напомним, что ранее клуб не отпустил пятерых игроков для подготовки с олимпийской сборной. Представитель Руха объяснил это травмами игроков.

"Хотели бы сразу отметить, что Украинская ассоциация футбола прислала письмо о вызове футболистов нашего клуба не на Олимпийские игры, а для участия в товарищеском турнире, который состоится во французском Тулоне.

Тренерский и медицинский штаб ФК Рух совместно с игроками приняли решение не участвовать именно в товарищеском турнире, учитывая тяжелый и изнурительный сезон для футболистов нашего клуба, которые доигрывали чемпионат с повреждениями. У игроков, для большинства из которых это был первый полноценный сезон в УПЛ, накопилась усталость и есть большой риск получения более сложных травм", - говорится в заявлении клуба.

В клубе также заявили, что поддерживают связь с Русланем Ротанем, который также в курсе всей ситуации. Рух с удовольствием позволит своим футболистам защищать честь страны в Париже, как только они восстановятся после травм.

Ранее также сообщалось, что два украинца вошли в топ-100 самых дорогих футболистов мира.

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