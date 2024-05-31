Трубин назвал лучшую сборную Украины в истории

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин назвал лучшую сборную Украины с 1991 года по своему мнению.

По словам Трубина, желто-голубые» были на самом высоком уровне четыре года назад.

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«Был очень замечательный, идеальный период, когда квалификация на Евро была, когда Сербия, Португалия были. Обыграли Португалию, сыграли с ними вничью, с первого места вышли.

Вспоминаю большие турниры. Евро-2012 помню, но мы же вышли как хозяева. Помню победу над Швецией, потом два поражения и незасчитанный гол против Англии. ЧМ-2006 - я просто был очень маленький, не помню, но по результату это также было очень файно.

Но вот этот отбор к Евро-2020 был почти идеальный, потому что у всех выиграли, одна ничья, если не ошибаюсь (6 побед и 2 ничьи - прим.). Если я буду выбирать - выберу, если не берем эту сборную, вот этот период, когда был отбор на Евро", - сказал Трубин

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