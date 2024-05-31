iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трубин назвал лучшую сборную Украины в истории

Голкипер считает таковой команду под руководством Андира Шевченко
Вчера, 20:01
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин назвал лучшую сборную Украины с 1991 года по своему мнению.

По словам Трубина, желто-голубые» были на самом высоком уровне четыре года назад.

Читай также: Трубин - самый дорогой голкипер мира, Лунин - в ТОП-10 по версии CIES

«Был очень замечательный, идеальный период, когда квалификация на Евро была, когда Сербия, Португалия были. Обыграли Португалию, сыграли с ними вничью, с первого места вышли.

Вспоминаю большие турниры. Евро-2012 помню, но мы же вышли как хозяева. Помню победу над Швецией, потом два поражения и незасчитанный гол против Англии. ЧМ-2006 - я просто был очень маленький, не помню, но по результату это также было очень файно.

Но вот этот отбор к Евро-2020 был почти идеальный, потому что у всех выиграли, одна ничья, если не ошибаюсь (6 побед и 2 ничьи - прим.). Если я буду выбирать - выберу, если не берем эту сборную, вот этот период, когда был отбор на Евро", - сказал Трубин

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике
Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии
Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель
Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина00:59
Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике
Другие страны00:37
Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии
Европа00:06
Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель
Вчера, 23:33
Украина23:33
Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро
Европа23:03
Хавбек Боруссии Д: Мы верим в победу над Реалом. Если бы это было не так, можно было бы сидеть дома
Бокс22:58
Промоутер ответил, завершит ли Усик карьеру в случае победы в реванше с Фьюри
Европа22:37
Наставник Боруссии: Выиграть финал Лиги Чемпионов - наша четкая цель
Украина22:35
"Мне идет?": Милевский удивил поклонников, представ в необычном образе
Европа21:59
Наполи нашел нового главного тренера
Бокс21:33
"Старая травма": Промоутер рассказал, насколько Усик пострадал в бою с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK