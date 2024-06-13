Пушич – лучший тренер года в УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила имя лучшего наставника чемпионата Украины сезона-2023/24. Им стал тренер-чемпион Марино Пушич по донецкому Шахтеру.

На втором месте оказался главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб, тогда как наставник Динамо Киев Александр Шовковский стал третьим.

Напомним, что для Пушича это был первый сезон во главе Шахтера и с "горняками" он смог выиграть не только чемпионат, но и Кубок Украины.

Также УПЛ назвала имена лучшего игрока и лучшего молодого игрока, а также победителя награды Бущан - лучший голкипер УПЛ сезона-2023/24"голкипер года"[[/link ].

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